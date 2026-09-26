Москва26 сен Вести.Межпарламентский союз (МПС) хочет активно участвовать во всех преобразованиях, связанных с деятельностью Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, представители МПС собрались на небольшую конференцию на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудили возможные пути, благодаря которым союз мог бы позитивно влиять на развитие всемирной организации.

Мы не должны забывать, что дискуссия вокруг роли Организации Объединенных Наций продолжается. Межпарламентский союз хочет активно участвовать во всех преобразованиях. В конце этого года будут выборы нового Генерального секретаря ООН. И это тоже обсуждалось на состоявшихся встречах в рамках МПС в Нью-Йорке. Есть свои мнения по поводу того, кто должен быть главным, "таранным" звеном ООН – представители каких стран, каких регионов. Но важно, что парламентарии… тоже знают, участвуют в этих обсуждениях и влияют на то, чтобы эта точка зрения была позитивной и продуктивной рассказал сенатор

Ранее в МИД РФ заявили, что действия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на своем посту существенно подорвали доверие к всемирной организации.