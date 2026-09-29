Карасин: нужно решать проблему с засильем стран Запада в секретариате ООН Карасин: засилье стран Запада в ООН должно исчезнуть с приходом нового генсека

Москва29 сен Вести.В секретариате Организации Объединенных Наций (ООН) сейчас наблюдается засилье представителей стран НАТО и Запада при недопредставленности государств Глобального Юга, и следующему руководителю организации предстоит эту ситуацию исправлять. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор назвал абсолютно своевременной постановку вопроса о новом генеральном секретаре ООН, у которого будет возможность и обновить структуру секретариата организации.

Впереди большая работа, потому что это непросто, это задевает политические и личные интересы очень многих политиков и государств. Но я убежден, что не это главное. Главное - обеспечить, чтобы работа секретариата и его аппарата была нацелена на общие нужды, общие проблемы. Сейчас, к сожалению, очевидно засилье в секретариате представителей граждан государств НАТО, Запада и недопредставленность третьего мира - так называемого Глобального Юга. Над этим предстоит работать новому генеральному секретарю - и всем нам, естественно… Я думаю, что стоит постараться и решить эту проблему. В конце года будут выборы нового генерального секретаря, и, соответственно, это даст ему возможность обновить структуру секретариата организации сказал Карасин

Сенатор также отметил, что ООН доказала свою востребованность.

Она нужна, она необходима международному сообществу для решения всех возникающих проблем. И не только возникающих проблем - она создана для того, чтобы двигаться вперед в деле экономического, социального, культурного взаимодействия между различными цивилизациями, народами, странами… Но есть проблемы, которые придется решать сказал Карасин

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: министр иностранных дел России Сергей Лавров своими встречами и выступлениями во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вернул западное меньшинство на землю.