Сенатор Карасин: Лавров донес до Запада важность заглядывать в послезавтра Карасин: Лавров на ГА ООН донес до Запада важность заглядывать в послезавтра

Москва29 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке донес до Запада необходимость заглядывать не только в сегодняшний день, но и дальше – в послезавтра, заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, такая логика свойственна России и носит позитивный и привлекательный характер.

В деле мы должны думать о последствиях. Помимо сегодняшнего дня, должны заглядывать в послезавтра. Вот это умение заглянуть в послезавтра, оно сейчас в том числе свойственно и нашей Родине. Та логика, которую донес до международного сообщества наш министр на неделе высокого уровня в Нью-Йорке, она становится все более привлекательной, потому что она носит позитивный характер. Не характер – как это делает западная политическая элита и киевский режим – запугивания и устрашения международного общественного мнения, поэтому нам надо думать в позитиве и стремиться избежать обострений разного рода угроз военных и не только военных, и политических угроз, медийных угроз отметил Карасин

Такой подход, по мнению сенатора, позволит жить людям во всем мире свободнее.

Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходила в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. В мероприятии приняли участие порядка 130 государств и правительств. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров.