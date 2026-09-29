Карасин удивился, что Сибига слушал речь Лаврова в ООН с переводом Карасин: Сибига слушал речь Лаврова в Нью-Йорке через переводчика

Москва29 сен Вести.Представители Украины, в частности министр иностранных дел страны Андрей Сибига, слушали русскую речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в Нью-Йорке через переводчика. На это обратил внимание в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, со стороны эта ситуация выглядела "смешновато".

Украинской теме было посвящено отдельное выступление Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, где, что показательно, сидели представители Украины, в том числе министр Сибига с наушником. И он слушал перевод, видимо, с русского то ли на французский, то ли на английский, что само по себе, конечно, было смешновато. Все выступление министра было посвящено истории, причинам возникновения украинского кризиса отметил Карасин

В Нью-Йорке ранее прошло заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине, на котором не присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский. В последний раз Зеленский выступал в Совбезе ООН в 2024 году.