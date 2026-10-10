Москва10 октВести.В правилах избрания председателя Межпарламентского союза (МПС) необходимо соблюдать принцип ротации геополитических групп. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
В своем выступлении он напомнил о недавних главах Межпарламентского союза: пост председателя занимали Тулия Эксон, представлявшая Африку, и Дуарте Пашеку из западной "Группы 12+".
Принцип ротации, разумеется, самый справедливый из всех возможных, потому что только таким образом можно защищать интересы менее многочисленных геополитических групп, как нашей геополитической группы "Евразия", в которой сейчас примерно 10 участников, но которая тоже старается расширить свой состав. Так что на сегодняшних выборах, я думаю, эта история не заканчивается. Мы будем обязательно добиваться того, чтобы в правилах процедуры норма ротации на позиции председателя, представителей различных геополитических групп приобрела обязательный характерсказал он
Ранее Константин Косачев предположил, что новый председатель Межпарламентского союза Милтон Дик может повторить опыт своего предшественника из "Группы 12+" Дуарте Пашеку.