Москва10 окт Вести.В правилах избрания председателя Межпарламентского союза (МПС) необходимо соблюдать принцип ротации геополитических групп. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

В своем выступлении он напомнил о недавних главах Межпарламентского союза: пост председателя занимали Тулия Эксон, представлявшая Африку, и Дуарте Пашеку из западной "Группы 12+".

Принцип ротации, разумеется, самый справедливый из всех возможных, потому что только таким образом можно защищать интересы менее многочисленных геополитических групп, как нашей геополитической группы "Евразия", в которой сейчас примерно 10 участников, но которая тоже старается расширить свой состав. Так что на сегодняшних выборах, я думаю, эта история не заканчивается. Мы будем обязательно добиваться того, чтобы в правилах процедуры норма ротации на позиции председателя, представителей различных геополитических групп приобрела обязательный характер