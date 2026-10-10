Москва10 окт Вести.Группа западников в Межпарламентском союзе постоянно навязывает свои интересы остальным участникам. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, комментируя свою инициативу создать в рамках союза новую геополитическую группу "БРИКС+".

Здесь сейчас шесть так называемых геополитических групп. Пять из них деполитизированы, они созданы по географическому принципу, но только одна группа западников организована по принципу идеологическому. Она постоянно навязывает свою политическую программу и свои интересы всем остальным участникам межпарламентского союза. Это недемократично, это несправедливо сказал сенатор

По его словам, это во многом происходит потому, что остальные геополитические группы не научились должным образом координировать позиции между собой.

Наша идея геополитической группы "БРИКС+" направлена как раз на то, чтобы создать платформу для взаимодействия этих пяти, а может быть, в будущем и всех шести геополитических групп. Чтобы мы лучше понимали намерения друг друга, как бы мы никому не навязывали интересов, но позволяли эти интересы реализовывать в согласии друг с другом. Здесь не будет идеологии, здесь не будет дисциплины, но здесь будет эффективная работа. На настоящий момент подавляющее большинство участников БРИКС, парламентов, которые приезжают сюда из стран БРИКС, эту инициативу поддержали, и мы уже на пороге того, чтобы эту идею начинать реализовывать на практике сказал Косачев

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что объединение БРИКС, зарождавшееся в России, может стать прообразом будущего справедливого миропорядка.