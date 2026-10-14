Кошка – это не медведь: мэр Чунского округа заявил о неуместности глюков Житель Иркутской области перепутал кошку с медведем

Москва14 окт Вести.Мэр Чунского округа Иркутской области Николай Хрычов рассказал в соцсети "ВКонтакте" о том, что накануне житель Чуны позвонил по телефону 112 и сообщил, что увидел медведя.

Через 15 минут человек перезвонил и признался, что случайно перепутал с медведем кошку. Хрычов согласился с тем, что "бывают обстоятельства, когда кошка кажется медведем".

Но сейчас, когда обстановка с хищниками очень серьезная, такие шутки/предположения/глюки крайне неуместны говорится в публикации главы округа

По его словам, бывали случаи, когда за медведей принимали коз и крупных собак, ссылаясь на чужие слова без конкретики, теперь вот кошка.

По его словам, смешного в этой ситуации мало, поскольку каждый сигнал о выходе медведей в населенный пункт отрабатывает группа специалистов: охотоведы, полиция, отдел по делам ГО и ЧС.

Он подчеркнул, что на поиски хищника выезжают и поздно вечером, и среди ночи. И может случиться так, что пока специалисты отвлечены на ложную опасность, в другом месте возникнет настоящая, написал Николай Хрычов.