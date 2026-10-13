Москва13 октВести.Начальник отдела охоты и рыболовства Московского общества охотников и рыболовов Игорь Баранов прокомментировал убийство в Иркутской области мужчины, которого приняли за медведя.
В интервью Андрею Малахову он ответил на вопрос, можно перепутать человека с хищником, сообщает ИС "Вести".
На охоте есть закон. Один из вопросов, который поднимается всегда, что стрельба должна производиться по строго, ясно видимой цели. Ты должен знать, в кого стреляютрассказал Игорь Баранов
Так он прокомментировал слова фигуранта уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности после трагедии на берегу реки Чикан.
Там местный житель убил с лодки мужа своей родственницы у нее на глазах. По словам охотника Иннокентия, он услышал "шевеление в кустах" и подумал, что там медведь.