Охотник Баранов об убийстве человека вместо медведя: бить надо по видимой цели

Охотник Баранов прокомментировал убийство человека из-за шороха в кустах Охотник Баранов об убийстве человека вместо медведя: бить надо по видимой цели

Москва13 окт Вести.Начальник отдела охоты и рыболовства Московского общества охотников и рыболовов Игорь Баранов прокомментировал убийство в Иркутской области мужчины, которого приняли за медведя.

В интервью Андрею Малахову он ответил на вопрос, можно перепутать человека с хищником, сообщает ИС "Вести".

На охоте есть закон. Один из вопросов, который поднимается всегда, что стрельба должна производиться по строго, ясно видимой цели. Ты должен знать, в кого стреляют рассказал Игорь Баранов

Так он прокомментировал слова фигуранта уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности после трагедии на берегу реки Чикан.

Там местный житель убил с лодки мужа своей родственницы у нее на глазах. По словам охотника Иннокентия, он услышал "шевеление в кустах" и подумал, что там медведь.