Принявший рыбака за медведя охотник стрелял в него из-за шевеления в кустах Убивший рыбака охотник объяснил, почему начал стрелять по кустам

Москва13 окт Вести.В Иркутской области профессиональный охотник принял мужа своей родственницы за медведя и убил его на глазах жены. Трагедия произошла, когда пара отправилась на рыбалку и заночевала на берегу реки Чикан.

Сергей Михайлов тоже был в лодке, с которой прозвучали роковые выстрелы. В интервью Андрею Малахову свидетель рассказал, что его родственник Иннокентий стал стрелять по берегу из-за шевеления в кустах, сообщает ИС "Вести".

По словам Сергея, однажды они уже встречали в этих местах медведя, поэтому заряженное ружье уже лежало в лодке. Сам Иннокентий признается, что "стрелял по силуэту".

Я не понимал, кто там. … Первый раз стрельнул, и шевеление началось только больше в этих кустах. Я выстрелил второй раз рассказал фигурант уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности

Крикни хоть кто-то с берега, он бы понял, что там люди, и второго выстрела не прозвучало бы, утверждает Иннокентий.

По его словам, когда он сошел с лодки на берег и понял, что произошло, то у него "потемнело в глазах".

При этом показания свидетелей расходятся в вопросах, с какого расстояния были произведены выстрелы, и был ли в тот момент на реке сильный туман. Сейчас в этом деле разбираются следователи.