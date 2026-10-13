Сибиряка приняли за медведя и убили на глазах у жены

Снесло полголовы: сибиряка убили в тайге, приняв за медведя Сибиряка приняли за медведя и убили на глазах у жены

Москва13 окт Вести.В Иркутской области охотник вместо медведя убил человека. Трагедия произошла в августе на реке Чикан. Местного жителя Сергея Чертовских убили на глазах у его жены Кристины.

Стрелявшим оказался ее двоюродный брат Иннокентий, который вместе с родственником плыл по реке на лодке.

В интервью Андрею Малахову вдова рассказала о том, что происходило в ту ночь, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, у них с мужем сломался мотор, и они расположились на ночлег на берегу. У них был с собой маленький спальник.

Пара уже собиралась вставать, когда, по словам Кристины, произошел "громкий взрыв". По признанию женщины, она не сразу не поняла, что это был выстрел.

Он в эту секунду голову поднял, произошел второй выстрел. … Я подскочила и увидела, что нет полголовы рассказала вдова убитого

Женщина подскочила, закричала и увидела лодку, в которой стоял Иннокентий с ружьем в руках.

По словам вдовы, уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности, но Кристина, по ее признанию, не может смириться с тем, что убивший ее мужа ходит на свободе.