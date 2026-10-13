Москва13 октВести.В Иркутской области охотник вместо медведя убил человека. Трагедия произошла в августе на реке Чикан. Местного жителя Сергея Чертовских убили на глазах у его жены Кристины.
Стрелявшим оказался ее двоюродный брат Иннокентий, который вместе с родственником плыл по реке на лодке.
В интервью Андрею Малахову вдова рассказала о том, что происходило в ту ночь, сообщает ИС "Вести".
По ее словам, у них с мужем сломался мотор, и они расположились на ночлег на берегу. У них был с собой маленький спальник.
Пара уже собиралась вставать, когда, по словам Кристины, произошел "громкий взрыв". По признанию женщины, она не сразу не поняла, что это был выстрел.
Он в эту секунду голову поднял, произошел второй выстрел. … Я подскочила и увидела, что нет полголовырассказала вдова убитого
Женщина подскочила, закричала и увидела лодку, в которой стоял Иннокентий с ружьем в руках.
По словам вдовы, уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности, но Кристина, по ее признанию, не может смириться с тем, что убивший ее мужа ходит на свободе.