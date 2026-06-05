Котяков заявил, что против трудоустройства детей с 12 лет

Котяков против трудоустройства детей с 12 лет Котяков заявил, что против трудоустройства детей с 12 лет

Москва5 июн Вести.Нет необходимости в снижении возраста, с которого дети начинают работать. Об этом ИС "Вести" заявил заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр высказался по поводу предложения снизить до 12 лет минимальный возраст, с которого дети могут начать трудовую деятельность.

На сегодняшний день в новом законодательстве четко определен возраст, и необходимости глобальной корректировки этих параметров я на данный момент не вижу сказал министр труда и социальной защиты РФ

Ранее Антон Котяков заявил, что Минтруд РФ сделал прогноз кадровой потребности на ближайшие семь лет.