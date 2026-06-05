Москва5 июнВести.Нет необходимости в снижении возраста, с которого дети начинают работать. Об этом ИС "Вести" заявил заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Министр высказался по поводу предложения снизить до 12 лет минимальный возраст, с которого дети могут начать трудовую деятельность.
На сегодняшний день в новом законодательстве четко определен возраст, и необходимости глобальной корректировки этих параметров я на данный момент не вижусказал министр труда и социальной защиты РФ
Ранее Антон Котяков заявил, что Минтруд РФ сделал прогноз кадровой потребности на ближайшие семь лет.