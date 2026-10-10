Котяков заявил об увеличении расходов на охрану труда Глава Минтруда Котяков заявил об увеличении расходов на охрану труда

Москва10 окт Вести.Были существенно увеличены расходы на комплекс профилактических мероприятий и страховых взносов, которые работодатель использует для организации у себя мероприятий, направленных на профилактику профессиональных заболеваний. Об этом ИС "Вести" рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он добавил, что такие факторы снижают влияние вредных производств на состояние здоровья работников.

Мы существенно увеличили расходы на комплекс профилактических мероприятий, страховых взносов, к которым работодатель сегодня имеет доступ для организации у себя всего комплекса мероприятий, направленных на профилактику профессиональных заболеваний. Это тоже фактор, который снижает сегодня влияние вредных производств на состояние здоровья сотрудников рассказал Котяков

Ранее Котяков рассказал об индексации страховых пенсий. Это произойдет в два этапа: 1 февраля и 1 апреля.