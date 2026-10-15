Москва15 октВести.Расходы работодателей на охрану здоровья работников выросли в 1,5 раза с 2021 года. Об этом ТАСС сообщил глава Роструда Михаил Иванков.
За последние 5 лет расходы работодателей на мероприятия по охране труда выросли в полтора раза. Это говорит в том числе о том, что работодатель стал более бережно и ответственно относиться к своим сотрудникамотметил глава Роструда
По его словам, увеличение финансирования охраны труда способствует не только снижению производственных рисков, а также повышает эффективность. Работник меньше отвлекается на опасения за свою жизнь, а больше концентрируется на задачах.