Роструд: расходы работодателей на охрану здоровья работников выросли в 1,5 раза Затраты работодателей на охрану здоровья сотрудников увеличились в 1,5 раза

Москва15 окт Вести.Расходы работодателей на охрану здоровья работников выросли в 1,5 раза с 2021 года. Об этом ТАСС сообщил глава Роструда Михаил Иванков.

За последние 5 лет расходы работодателей на мероприятия по охране труда выросли в полтора раза. Это говорит в том числе о том, что работодатель стал более бережно и ответственно относиться к своим сотрудникам отметил глава Роструда

По его словам, увеличение финансирования охраны труда способствует не только снижению производственных рисков, а также повышает эффективность. Работник меньше отвлекается на опасения за свою жизнь, а больше концентрируется на задачах.