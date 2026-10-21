Москва21 окт Вести.Бурый медведь наведался в таежный домик-вагончик главы Минусинского района Красноярского края Дмитрия Меркулова и устроил в нем погром. Видео с последствиями визита чиновник опубликовал в своих соцсетях.

По словам Меркулова, он приехал в тайгу в прошедшие выходные и увидел следы пребывания хищника в домике – выломанную дверь и устроенный внутри беспорядок.

Михаил Потапыч тут уже побывал, натворил дел. Вот, выломал дверь, что-то не понравилось. Лапы его, красавчика, здесь... В баню зашел париться, все полочки собрал, позавтракал или пообедал, поспал немножко и куда-то двинулся дальше прокомментировал чиновник

По последним данным, в Красноярском крае ликвидированы более 1 тысячи медведей. Региональные власти готовят предложения по изменению федеральных нормативных актов, которые помогут эффективнее регулировать численность животных в регионе.