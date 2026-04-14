"Крепостное право XXI века": жители платят за въезд в деревню под Москвой

Москва14 апр Вести.В деревне Рождествено под Москвой собственники участков не могут проехать к своим домам - председатель некой "Ассоциации" требует с них плату. Жители деревни в интервью ИС "Вести" рассказали, что даже скорая не может проехать через ворота к участкам.

Припарковаться рядом с деревней с согласия управляющей компании теперь можно за тысячу рублей в час. Чтобы проехать через ворота, нужно заплатить 200 рублей, причем за каждый въезд. Такие правила установила некая "Ассоциация", которая теперь управляет поселком.

У меня был гипертонический криз, скорая не могла проехать. Мне пришлось в таком состоянии прийти к воротам, здесь меня доктор принимал рассказала Галина Прошина

Десять дней скорая проезжала лишь в сопровождении полиции. Председателя, который здесь всем управляет, избрали странным образом, как говорят жители. Они поверили, что их дорога может достаться третьим лицам, для этого председатель создала "Ассоциацию".

Каждый год, создавая угрозу отъема этой дороги, она собирала с нас деньги. Я заплатила ей больше 100 тысяч рублей… Это просто крепостное право XXI века рассказала Сабина Агабаева

В итоге дорога стала собственностью, но не жителей, а "Ассоциации". За благоустройство дороги жители заплатили по 25 тысяч рублей с участка. Всего в поселке 70 домов. В этом году управляющая компания на ямочный ремонт требует 92 тысячи.

На обработку от борщевика, с которым местные жители борются самостоятельно, уборку снега - его зимой чистили тоже сами граждане, - зарплату председателя в новом году с жителей хотят собрать 2,5 миллиона рублей. Всем, кто просит отчет, перекрывают доступ.

То, что она делает, это как минимум уголовный состав, самоуправство. Как это не пустить человека к своему дому? Это самоуправство. И второе. Если она собирает деньги, это мошенничество прокомментировал председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин

По словам администрации, с 2013 года на месте деревни значится коттеджный поселок "Березовка" с формой управления – некоммерческое партнерство земельных участков, ныне "Ассоциация "Рождествено"".

Спор тянется еще с 2020 года, рассказали в администрации, которая пыталась разрешить конфликт и отсудить дорогу в пользу жителей. Суд отказал, отсутствовал проект планировки Рождествено, в котором должно быть обозначено, где частная территория, а где общая.

Администрация намерена обратиться в Главное управление государственного строительного надзора Московской области с заявлением о подготовке проекта планировки территории улично-дорожной сети деревни для завершения реализации процедуры изъятия спорного земельного участка.