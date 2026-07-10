РосНОУ может остаться без общежития из-за конфликта с собственником земли РосНОУ может лишиться общежития из-за конфликта с владельцем земли

Москва10 июл Вести.Студенты Российского нового университета (РосНОУ) могут остаться без общежития из-за конфликта с владельцем земли, на которой находится здание. Ситуацию ИС "Вести" объяснил ректор АНО ВО РосНОУ Владимир Зернов.

Речь идет о спорах вуза с компанией "Роском", которая приобрела территории Московского завода электромеханической аппаратуры, по которым проходят транзитные коммуникации общежития. На территории бывшего завода находятся лабораторный корпус и общежитие университета.

Появился сосед, который купил соседние земли и после этого нам предъявил многократно огромные счета за то, что мы находимся в собственном здании. После того, как мы отказались платить, нам была отключена вода на несколько дней рассказал Зернов

Юрист вуза Елена Боровая уточнила, что ФАС привлекла "Роском" к ответственности за нарушение законодательства. Однако теперь в вузе опасаются, что студенты могут лишиться общежития.

Он (покупатель земли. – Прим. ред.) даже в суд подал на то, чтобы снести здание общежития. Он мимо проходил, и ему здание не понравилось, говорит, что снесет его добавил Зернов

В свою очередь представители "Роскома" считают требования к вузу законными.

Частный вуз с миллиардной выручкой и сотнями миллионов чистой прибыли не хочет платить государству, а теперь и законному собственнику за пользование чужой землей и коммуникациями заявил представитель компании Радик Сусанян

Ранее конфликт из-за земли произошел в деревне Рождествено под Москвой. Там собственники участков не могут добраться до своих домов, так как председатель некой "Ассоциации" требует с них плату. Жители деревни в интервью ИС "Вести" рассказали, что даже скорая помощь не может проехать через ворота к участкам.