Москва8 июл Вести.Пенсионерка Татьяна Котова рассказала ИС "Вести", что намерена требовать объяснений от администрации Наро-Фоминска по поводу своего земельного участка.

Женщина рассказала, что годами оплачивала взносы в СНТ, однако по приезде обнаружила, что теперь по части ее участка проложена муниципальная дорога.

Пенсионерка выяснила, что в данном СНТ, к которому относится ее надел, своих участков лишились еще шестеро собственников. По мнению юристов, правление имело право изъять участки у собственников, если они ими не пользуются.

В нашем законодательстве земельном есть положение - если в течение трех лет земельный участок надлежащим образом не эксплуатируется, не возводятся строения, которые там положено возвести, то эти участки можно изъять заявил зампредседателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев

При этом пострадавшая утверждает, что никакого судебного решения о судьбе своего земельного участка она не получала. Кроме того, пенсионерка призвала администрацию Наро-Фоминска разобраться, почему с нее при таком развитии событий СНТ брало членские взносы.