Командир батареи о скорости реакции: либо ты его собьешь первым, либо - тебя

Круглосуточная оборона: расчеты ЗРК "Тор М1" обеспечивают безопасность "Центра" Командир батареи о скорости реакции: либо ты его собьешь первым, либо - тебя

Москва6 ноя Вести.Круглосуточное боевое дежурство зенитных ракетных комплексов "Тор М1" группировки войск "Центр" обеспечивает защиту штурмовых подразделений и самих комплексов от воздушных атак, где ключевую роль играют непрерывное наблюдение, скорость реакции и эффективная маскировка. Об этом ИС "Вести" рассказал командир батареи Александр Пономарев.

Расчеты ЗРК "Тор М1" круглосуточно прикрывают штурмовиков от ударов с воздуха, непрерывно отслеживая воздушное пространство. Обнаружив цель, они незамедлительно наносят удар, а также защищают себя от беспилотников.

Имеется таблица опознавательная этих ударников. Обновляется на ежедневной основе. От маскировки многое зависит и от скорости реакции: либо ты его собьешь первым, либо тебя - кто кого увидит раньше рассказал Пономарев

Ранее командир штурмового подразделения 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Андрей Шкуренко рассказал, как соорудил макет собственного трупа, который помог ему выжить при атаке более 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).