КСИР признан запрещенной организацией в Великобритании Британия внесла КСИР в список запрещенных организаций

Москва13 июл Вести.Великобритания признала Корпус стражей исламской революции (КСИР) запрещенной организацией на территории страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление замглавы МВД королевства Анджелы Игл.

Власти объяснили решение тем, что КСИР якобы причастен к деятельности, направленной на запугивание критиков иранских властей, проживающих на территории Британии.

Правительство объявило, что использует свои новые полномочия для запрета деятельности Корпуса стражей исламской революции Ирана говорится в материале

Ранее КСИР уже находился под санкциями Великобритании, однако теперь организация получила статус запрещенной.