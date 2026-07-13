Юрист Маршани: Тодоренко ничего не грозит за путешествие сына без родителей

Стало известно, чем грозит для Тодоренко отправка сына без родителей на поезде Юрист Маршани: Тодоренко ничего не грозит за путешествие сына без родителей

Москва13 июл Вести.Телеведущая Регина Тодоренко ничего не нарушила, отправив семилетнего сына в Санкт-Петербург на поезде без родителей, но в сопровождении взрослых, объяснил юрист Тимур Маршани в комментарии NEWS.ru.

По его словам, сопровождающим по правилам необязательно должен быть родитель.

Правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом запрещают проезд детей младше 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых. Единственное исключение сделано для школьников, которые ездят на учебу. Сын Тодоренко находился под присмотром совершеннолетних, и юридически это все меняет поделился Маршани

Он добавил, что детей до 10 лет не должны пускать на поезд без сопровождения взрослых, а родителей в таком случае могут привлечь к ответственности за ненадлежащее содержание ребенка.