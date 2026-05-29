Юрист рассказала, кто понесет ответственность за потерю ребенка в ТЦ NEWS.ru: в случае потери ребенка в ТЦ родителям может грозить тюремный срок

Москва29 мая Вести.Юрист Анна Штейнфельд, специализирующаяся на семейных делах и разводах, сообщила NEWS.ru, что в случае потери ребенка в торговом центре родителям может грозить лишение свободы за оставление в опасности. Она уточнила, что если инцидент не привел к серьезным травмам, то взрослому грозит только штраф.

Она отметила, что потерять ребёнка в торговом центре — огромное испытание для родителей. Важно помнить, что ответственность за безопасность детей делится между родителями и администрацией комплекса. Юрист подчеркнула, что родители обязаны следить за своими детьми, а администрация должна обеспечивать безопасность на территории. Исход ситуации зависит от конкретных обстоятельств и серьезности произошедшего.

Если ребенок потерялся в ТЦ, это могут расценить как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В подобной ситуации взрослому грозит предупреждение или штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей. Однако, если ситуация создала реальную угрозу для жизни и здоровья, может наступить и уголовная ответственность сказала Штейнфельд

Она также подчеркнула, что владельцы торговых центров обязаны возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью или собственности посетителей. Например, юрист пояснила, что можно требовать компенсацию за травму ребенка, если она произошла из-за скользкого пола. В случае грубых нарушений, добавила правозащитница, возможно привлечение к уголовной ответственности, что может повлечь за собой наказание в виде штрафа или лишения свободы.