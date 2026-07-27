Москва27 июл Вести.Согласно статистике, чаще всего дети тонут, находясь рядом со своими родителями. Об этом ИС "Вести" сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Омбудсмен сделала особый акцент на ответственности родителей.

Я бы здесь хотела все-таки сделать акцент именно на ответственности родителей… Вы его [ребенка] берете, вы сами не туристы, вы сами не спортсмены, вы сами не очень-то понимаете, вы обычные люди, которые сами первый раз сплавляетесь. И вы ребенка берете на сплав, подвергая его опасности… Вопрос об употреблении алкоголя на воде — это вообще самый болезненный вопрос, потому что, когда мы по осени начинаем считать утонувших детей, по всей России мы понимаем, что чаще всего дети тонут при родителях, которые находятся рядом сообщила Ярославская

Также она предложила ввести субсидиарную ответственность.

Наказание есть. Ведется следствие, там в зависимости от того, какие ребенок получил увечья, как он травмирован и если он погиб, там, конечно, возбуждается уголовное дело, но наказание, если это 125-я статья Уголовного кодекса по оставлении в опасности, то это там до года… Их кто-то катал за деньги? Эти деньги заплатили родители… Должна быть субсидиарная ответственность. Вот родители должны понимать. И здесь нам надо заниматься правовым просвещением родителей и говорить, потому что вот это на авось не должно быть выразила свое мнение она

Также уполномоченный по правам ребенка в Москве заявила, что ценность детской жизни должна быть абсолютной.

И это просвещение родителей, действительно, потому что их беспечность, молодость или там алкоголь… я не знаю, что позволяет людям так беспечно относиться к жизни своей и своих детей. А второе, конечно же, если ты владеешь плавсредством, ты сдаешь его там в аренду, прокат… но у тебя нет средств безопасности, значит, ты должен быть оштрафован, а средство должно быть изъято… И через суд только возвращать. Если бы эти штрафы были действительно ощутимы для организации, я думаю, что им просто было бы проще закупить шлемы, закупить спасжилеты добавила Ольга Ярославская

Ранее ГУ МЧС России по республике Татарстан на платформе MAX сообщили, что в Мензелинском районе республики в пруду утонула пятилетняя девочка. Спасатели обнаружили тело ребенка в водоеме в 15 метрах от берега на глубине двух метров.