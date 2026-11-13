Кубок России по нардам стартовал в Тверской области

Кубок России по нардам проходит в Тверской области Кубок России по нардам стартовал в Тверской области

Москва13 ноя Вести.Кубок России по нардам, организованный Федерацией нард РФ совместно с Федерацией нард Тверской области, стартовал в конгресс-холле курорта "Завидово" под Тверью, сообщает MK.RU.

Данный кубок, ставший уже третьим с момента признания нард официальным видом спорта в 2022 году, собрал более 500 человек, которые приехали на первенство из 49 регионов России.

На протяжении 12 дней, с 13 по 24 ноября, спортсмены будут сражаться в шести дисциплинах: длинные нарды, длинные нарды-блиц, короткие нарды, короткие нарды-блиц, короткие нарды-пары и спринт.

По данным издания, призовой фонд кубка составляет 10 миллионов рублей.

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