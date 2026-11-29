Курс американского доллара на торгах в Иране пробил отметку в 3 млн риалов

Курс доллара в Иране впервые в истории превысил 3 миллиона риалов Курс американского доллара на торгах в Иране пробил отметку в 3 млн риалов

Москва29 ноя Вести.Курс доллара на свободном валютном рынке Ирана впервые в истории превысил отметку в 3 миллиона риалов. Об этом свидетельствуют данные финансового портала TGJU. В ходе торгов стоимость американской валюты на пике достигала 3 047 000 риалов за доллар.

Как отметили в торговом представительстве России в Иране, курс доллара в стране вырос почти в 1,5 раза всего за три месяца (порог в 2 миллиона риалов был пройден 24 августа).

В дипмиссии подчеркнули, что резкая девальвация национальной валюты связана с постоянным санкционным давлением, высокой внутренней инфляцией и сложностями с доступом к иностранной валюте во внешней торговле.