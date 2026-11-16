Кузбасская полиция задержала в красноярском селе владельца нарколаборатории В красноярском селе ликвидирована нарколаборатория, организатор задержан

Москва16 ноя Вести.Кемеровские полицейские установили местонахождение нарколаборатории, которую житель Красноярска организовал в одном из сел края. Мужчина задержан. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волка, злоумышленник сбывал оптовые партии производимых наркотиков через тайники-закладки в лесах соседнего региона.

По предварительным данным, для изготовления наркотических средств мужчина приобрел земельный участок, а затем установил в надворных постройках необходимое оборудование и подготовил реактивы с химикатами.

На территории домовладения полицейские обнаружили около 50 килограммов готовых к сбыту наркотиков синтетического происхождения, канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение говорится в мессенджере

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.