Москва10 сенВести.На Чукотке в летней подработке участвовали на 40% подростков больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
Желающих поработать летом у нас всегда много, поэтому постарались расширить возможности - в этом году в летней занятости задействовали 959 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Для сравнения: в 2025 году работали 688 подростков"отметил Кузнецов в мессенджере МАХ
По его словам, большая часть подростков была занята в трудовых отрядах. Ребята под руководством наставников подрабатывали курьерами, занимались благоустройством территорий, а также помогали учителям.
Прежде всего были трудоустроены дети-сироты, дети участников СВО, а также подростки с особыми потребностями.
Глава региона уточнил, что в этом году размер вознаграждения достиг 27 тысяч рублей в месяц.