На Чукотке в этом году были задействованы 959 ребят в летней занятости

Кузнецов: на Чукотке увеличилось количество занятых в летних работах подростков На Чукотке в этом году были задействованы 959 ребят в летней занятости

Москва10 сен Вести.На Чукотке в летней подработке участвовали на 40% подростков больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

Желающих поработать летом у нас всегда много, поэтому постарались расширить возможности - в этом году в летней занятости задействовали 959 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Для сравнения: в 2025 году работали 688 подростков" отметил Кузнецов в мессенджере МАХ

По его словам, большая часть подростков была занята в трудовых отрядах. Ребята под руководством наставников подрабатывали курьерами, занимались благоустройством территорий, а также помогали учителям.

Прежде всего были трудоустроены дети-сироты, дети участников СВО, а также подростки с особыми потребностями.

Глава региона уточнил, что в этом году размер вознаграждения достиг 27 тысяч рублей в месяц.