Свыше 60 чукотских подростков летом работали в оленеводческих и морских бригадах На Чукотке 62 школьника летом работали учениками оленеводов и морских охотников

Москва19 сен Вести.В оленеводческих и морских зверобойных бригадах летом 2026 года работали 62 подростка, сообщил губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов в мессенджере МАХ.

Каждое лето во время каникул привлекаем школьников к работе в оленеводческие и морские зверобойные бригады. Ребята могут получить новые знания, поработать летом, а для наших традиционных отраслей это дополнительные возможности привлечь в профессию молодежь, сохранить преемственность отметил глава региона

Он уточнил, что 48 человек из них трудились помощниками морских охотников. За работу они получают стимулирующие выплаты – 36 тысяч рублей в месяц.

Выплаты за несовершеннолетних детей, проводящих лето в тундре, получают также семьи оленеводов: 22 тысячи рублей за месяц выплачивают семьям с детьми от 7 до 14 лет и 44 тысячи рублей – родителям подростков от 14 до 18 лет.

В этом году меры эти региональной поддержки получили 63 семьи оленеводов. Во время летних каникул ребята помогают родителям в оленеводстве, сохраняют родной язык, навыки традиционного природопользования, рассказал Кузнецов.