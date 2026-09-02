Эксперт: на Чукотке охват медосмотрами оленеводов вырос на 12,5% за год На Чукотке регулярно проводятся выездные медосмотры работников оленеводства

Москва2 сен Вести.Уровень диспансеризации оленеводов на Чукотке вырос на 12,6% за год. Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента здравоохранения Чукотского АО Павел Фадеев.

По его словам, в регионе регулярно проводятся выездные медицинские осмотры работников оленеводства.

В 2025 году обследованы с применением мобильных комплексов более 350 оленеводов отметил Фадеев

Также региональная система здравоохранения активнее выявляет и берет на контроль оленеводов с заболеваниями, которые приводят к инвалидности и преждевременной смерти. Так, у жителей Севера артериальная гипертония развивается раньше и прогрессирует быстрее.

Фадеев добавил, что на Чукотке медицинские передвижные комплексы были дооснащены цифровым портативным рентген-аппаратом. Это позволяет организовать диспансеризацию в труднодоступных населенных пунктах и выявлять болезни на ранних стадиях.