В Новосибирске пару обвиняют в убийстве хозяйки арендованной ими квартиры

Квартиранты убили хозяйку жилплощади во время конфликта в Новосибирске В Новосибирске пару обвиняют в убийстве хозяйки арендованной ими квартиры

Москва18 ноя Вести.В Новосибирске задержаны 37-летний мужчина и 48-летняя женщина, обвиняемые в убийстве хозяйки арендованной ими квартиры. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В Новосибирске задержаны квартиранты, обвиняемые в убийстве хозяйки квартиры… Возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в Советском районе города. По версии следствия, во время ссоры с арендодателем фигуранты набросились на нее, избили, задушили и скрылись с места.

В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, следствие ходатайствует о заключении под стражу.