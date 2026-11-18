СК: житель Сахалина подозревается в убийстве, совершенном в порыве ревности

Житель Сахалина обвиняется в причинении смертельных травм сожительнице СК: житель Сахалина подозревается в убийстве, совершенном в порыве ревности

Москва18 ноя Вести.В городе Оха Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 37-летней женщины, которая скончалась после избиения сожителем, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Проводится следствие. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения говорится в сообщении

Установлено, что 16 ноября 2026 года 45-летний нетрезвый подозреваемый в одной из квартир на улице Цапко, приревновав свою сожительницу, сильно ее избил. На следующий день фигурант обнаружил, что женщина скончалась.