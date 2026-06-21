Москва21 июн Вести.В Екатеринбурге правоохранители задержали студента, подозреваемого в ограблении квартиры главного тренера хоккейной команды "Металлург" Андрея Разина, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по городу.

Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) сказано в сообщении

Отмечается, что у подозреваемого изъято похищенное имущество тренера.

Как ранее сообщал канал "Mash на спорте", злоумышленники взломали аккаунт 16-летнего сына Разина на "Госуслугах", сделали доверенность от его имени на неизвестного человека. После этого под угрозами заставили юношу передать ключи от квартиры. После этого незнакомец проник в квартиру и вынес сейф с деньгами.