Москва29 сенВести.Неизвестно, чего хочет добиться Германия, попытками включиться в урегулирование украинского конфликта, но не исключено, что она желает "не отстать от поезда". Об этом заявил, глава российского МИД Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Мне трудно судить, чего добивается Германия. Я думаю, одно из объяснений, которое на поверхности, – это просто желание не отстать от поезда. Они считают, что поезд уже давно набрал ходсказал он
Министр отметил, что украинский кризис сопряжен с множеством общеевропейских проблем, включая милитаризацию стран Евросоюза (ЕС), заявления НАТО о необходимости расширяться и намерение альянса взять на себя украинский режим. Также глава ведомства напомнил о том, что в Европе считают Россию вечным врагом и готовятся воевать с ней через три года.
Если такие заклинания звучат и цель, как вот сам [глава МИД Германии Йоханн] Валефуль ее объявил, просто воспроизвести эти заклинания в закрытом режиме без прессы, чтобы, дескать, Россия уяснила, что это все так, как оно на самом деле, то это бесплодная, даже я бы сказал, вредная затеяподчеркнул Лавров
Он также выразил сожаление по поводу того, что деятели из ЕС и НАТО "берут на себя функцию глашатая этой европейской комбинации".