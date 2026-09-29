Лавров о встрече с главой МИД ФРГ: Германия хочет "не отстать от поезда" Лавров: Германия хочет "не отстать от поезда" в вопросе Украины

Москва29 сен Вести.Неизвестно, чего хочет добиться Германия, попытками включиться в урегулирование украинского конфликта, но не исключено, что она желает "не отстать от поезда". Об этом заявил, глава российского МИД Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Мне трудно судить, чего добивается Германия. Я думаю, одно из объяснений, которое на поверхности, – это просто желание не отстать от поезда. Они считают, что поезд уже давно набрал ход сказал он

Министр отметил, что украинский кризис сопряжен с множеством общеевропейских проблем, включая милитаризацию стран Евросоюза (ЕС), заявления НАТО о необходимости расширяться и намерение альянса взять на себя украинский режим. Также глава ведомства напомнил о том, что в Европе считают Россию вечным врагом и готовятся воевать с ней через три года.

Если такие заклинания звучат и цель, как вот сам [глава МИД Германии Йоханн] Валефуль ее объявил, просто воспроизвести эти заклинания в закрытом режиме без прессы, чтобы, дескать, Россия уяснила, что это все так, как оно на самом деле, то это бесплодная, даже я бы сказал, вредная затея подчеркнул Лавров

Он также выразил сожаление по поводу того, что деятели из ЕС и НАТО "берут на себя функцию глашатая этой европейской комбинации".