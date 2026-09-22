Лавров заявил, что Россия так и не получила доказательств отравления Навального Лавров: Россия так и не получила доказательств отравления Навального

Москва22 сен Вести.Власти Германии стали говорить в 2020 году о том, что Алексей Навальный (Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) отравлен только после того, как его перевели из гражданского госпиталя в военный. Анализы Берлин так и не предъявил, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об информационной шумихе вокруг Навального министр заговорил во время выступления на открытии международного форума "Диалог о фейках 4.0".

Поначалу Навального определили в гражданский госпиталь в Германии, где это достоверно известно, задокументировано, у него ничего не обнаружено. Тогда его перевели в военный госпиталь… А вот там у него в этом госпитале что-то обнаружили. И когда немцы нам сказали, что обнаруженным веществом является пресловутый Новичок, мы попросили показать анализ. Нам сказали нельзя, это секрет пояснил Лавров

Он добавил, что даже после смерти Навального власти ФРГ и Организация по запрещению химического оружия не предоставили России доказательств отравления. Лавров назвал это нагнетанием антироссийской риторики и уходом от честного разговора.