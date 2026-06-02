МКПАО "Лента" объявило о приобретении 100% доли в ООО "РФБ-Ритейл", управляющем сетью гипермаркетов "О'КЕЙ". О сделке сообщается на сайте компании.

Покупка позволит "Ленте" усилить позиции в сегменте гипермаркетов и расширить присутствие сразу в нескольких федеральных округах России. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.

В периметр приобретения войдут 75 гипермаркетов "О’КЕЙ" с совокупной торговой площадью 478 тыс. кв. м, а также четыре арендованных распределительных центра общей площадью 107 тыс. кв. м. Магазины расположены в шести федеральных округах России говорится в сообщении

Уточняется, что сделка не предусматривает денежных выплат: в качестве оплаты "Лента" принимает на себя долговые обязательства приобретаемой компании. По оценке менеджмента, по итогам 2026 года показатель чистый долг к EBITDA останется на уровне нижней границы целевого диапазона – около 1,0х.

По итогам 2025 года выручка сети "О’КЕЙ" составила 142 миллиарда рублей.