Лепс пожалел российские семьи с доходом 300 тыс. рублей в месяц Лепс заявил, что сочувствует российским семьям с доходом 200-300 тыс. рублей

Москва17 июл Вести.Певец Григорий Лепс заявил, что ему жаль российские семьи, живущие на 200-300 тысяч рублей в месяц.

Есть семьи, и таких большинство в нашей стране, где доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу сказал певец в интервью предпринимателю Эмину Агаларову, опубликованном на YouTube

Лепс отметил, что при этом есть и люди, которые зарабатывают "миллион долларов в день", однако и этого им оказывается недостаточно.