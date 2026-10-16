Летчик-любитель в США воссоздал в небе картину "Крик" Эдварда Мунка В США пилот-любитель воссоздал в небе картину "Крик" Эдварда Мунка

Москва16 окт Вести.Пилот самолета Cessna Skylane RG в США воспроизвел в небе картину норвежского художника Эдварда Мунка "Крик", используя траекторию полета. На создание изображения ушло шесть часов, сообщает сервис Flightradar24 в соцсети X.

Пилот выполнил рисунок над штатом Миссури, а затем вернулся в город Бентонвилл в Арканзасе.

Согласно данным CNBC, в кабине мог находиться американский пилот Бенджамин Макдэниэл. Он использует самолет Cessna Skylane RG 1978 года, регистрационный номер N1810R. В социальных сетях летчик получил известность как "Пилот Пикассо", поскольку часто воспроизводит траекторией полета картины и узнаваемые моменты из кино.

В конце сентября этот же пилот нарисовал в небе портрет Моны Лизы, а в начале октября – свой самолет и карту мира. Тысячи людей наблюдают за его полетами в режиме реального времени.