Москва1 нояВести.В Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал водитель BMW и был поврежден фонарный столб, сообщает ГУ МВД по Самарской области в MAX.
По предварительным данным, управлявший BMW мужчина 1993 года рождения двигался по улице Свердлова в направлении улицы Ворошилова.
На перекрестке с круговым движением <он> допустил наезд на световую опору, расположенную слева от проезжей частиговорится в публикации
Пострадавший водитель самостоятельно обратился за помощью в медучреждение, врачи отправили его на амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.