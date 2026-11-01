В Тольятти водитель на BMW на полной скорости врезался в фонарный столб

Лихач на BMW снес фонарный столб на перекрестке в Тольятти В Тольятти водитель на BMW на полной скорости врезался в фонарный столб

Москва1 ноя Вести.В Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал водитель BMW и был поврежден фонарный столб, сообщает ГУ МВД по Самарской области в MAX.

По предварительным данным, управлявший BMW мужчина 1993 года рождения двигался по улице Свердлова в направлении улицы Ворошилова.

На перекрестке с круговым движением <он> допустил наезд на световую опору, расположенную слева от проезжей части говорится в публикации

Пострадавший водитель самостоятельно обратился за помощью в медучреждение, врачи отправили его на амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.