Лихачев сообщил, на какой стадии находится сооружение ледокола "Лидер" Лихачев: ледокол проекта "Лидер" находится на финальной стадии сооружения

Москва21 окт Вести.Новый атомный ледокол проекта "Лидер" находится на финальной стадии сооружения. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Мы создаем свой ледокольный флот, ну, де-юре – с пятидесятых годов, де-факто – с момента передачи нам Атомного ледокольного флота в 2009 году. Решением президента разработаны и были заложены и реализованы проекты ледокольные сегодняшнего поколения, так называемый проект 22220. Дальше появился проект ледокол "Лидер", который сейчас уже в финальной такой стадии сооружения на верфи "Звезда" на Дальнем Востоке реализуется заявил Лихачев

Глава Росатома также отметил, что ледоколы проекта 22220 уже находятся в серийном производстве, и выразил уверенность, что ледоколы проекта "Лидер" начнут выпускать серийно после 2030 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин побывал на судостроительном комплексе "Звезда" в городе Большой Камень недалеко от Владивостока.