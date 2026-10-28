Москва28 окт Вести.Липецк, предположительно, подвергся ракетной атаке, после которой в городе начались пожары. Об этом сообщил Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

По данным канала, город могли атаковать украинскими крылатыми ракетами "Фламинго".

По предварительной информации военкоров, пожар на территории одного из промышленных объектов мог начаться из-за падения фрагментов крылатой ракеты. Официального подтверждения этих данных в сообщении не приводится.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг сообщения о крупном пожаре на промышленном предприятии.