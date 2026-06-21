17:54 21 июн Екатерина Буркова Происшествия

Лодка столкнулась с опорой ЛЭП на реке в Сургуте, погибли двое рыбаков Двое рыбаков погибли при столкновении лодки с опорой ЛЭП на реке в Сургуте