Москва21 июнВести.Следственными органами начата проверка по факту гибели двоих рыбаков в реке Почекуйка в Сургуте, сообщает СУ СК России по Югре.
Трагедия произошла 20 июня, в субботу. Погибшие – местные жители 1994 и 1985 годов рождения.
По предварительным данным, мужчины отправились на рыбалку в условиях сильного ветра и, управляя резиновой лодкой с мотором, допустили столкновение с опорой ЛЭПговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Тела погибших подняли из воды. В рамках разбирательств назначен ряд экспертиз.