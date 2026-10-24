Лунгин о создании "Четырех жизней Петра Мамонова": это мозаика Режиссер Лунгин сравнил создание фильма "Четыре жизни Петра Мамонова" с мозаикой

Москва24 окт Вести.Режиссер кинокартины "Четыре жизни Петра Мамонова" Павел Лунгин рассказал ИС "Вести", что создание документального фильма о его друге, актере и музыканте Петре Мамонове напомнило ему мозаику.

Это мозаика. Это как бисер, это из кусочков фильмов своих, воспоминаний, своих интервью, чужих интервью, случайных фотографий оставшихся, личных архивов. Я выстроил эту какую-то систему по кусочку, по кусочку, по кусочку и пытался, чтобы в ней тоже все-таки возникла какая-то гармония хаоса, как говорит Ваня Охлобыстин (актер – прим. ред.) поделился режиссер Лунгин

Российский документальный фильм "Четыре жизни Петра Мамонова" вышел в прокат 22 октября 2026 года. В кинокартине показан жизненный путь музыканта, лидера группы "Звуки Му" и актера Петра Мамонова.