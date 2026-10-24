Лунгин о "Четырех жизнях Петра Мамонова": я хотел показать его в противоречиях Режиссер Лунгин рассказал, каким пытался передать зрителю образ Петра Мамонова

Москва24 окт Вести.Режиссер кинокартины "Четыре жизни Петра Мамонова" Павел Лунгин поделился с ИС "Вести", что задумал показать зрителю образ актера и музыканта Петра Мамонова через противоречия, мучения и боль главного героя.

Я старался, главное не сделать из него (Петра Мамонова – прим. ред.) такую лакированную мифологическую какую-то фигуру, не мазать его сусальным золотом, а показать его в противоречиях, в мучениях, в боли рассказал режиссер

Ранее Павел Лунгин поделился, что для него дружба с Петром Мамоновым сравнима с вулканом во время извержения. По его словам, они словно два химических элемента: когда они соединялись, что-то пенилось и на выходе получалось что-то интересное.