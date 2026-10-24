Лунгин о дружбе с Мамоновым: дружить с ним как с вулканом во время извержения Режиссер Лунгин сравнил дружбу с Мамоновым с активным вулканом

Москва24 окт Вести.Дружба с актером и музыкантом Петром Мамоновым сравнима с вулканом во время извержения. Этим с ИС "Вести" поделился автор кинокартины "Четыре жизни Петра Мамонова" и его друг Павел Лунгин.

Потому что дружить с ним — это… дружить там с вулканом во время извержения. Все время какая-то плюха горячая висит. Мы просто с ним скорее как два химических элемента. Когда соединялись, то что-то пенилось и что-то получалось интересное, я сам понимаю рассказал режиссер

Ранее Павел Лунгин поделился, что Петр Мамонов не мог до конца жизни расстаться со старцем Анатолием, роль которого исполнил в кинокартине "Остров".