Москва24 октВести.Дружба с актером и музыкантом Петром Мамоновым сравнима с вулканом во время извержения. Этим с ИС "Вести" поделился автор кинокартины "Четыре жизни Петра Мамонова" и его друг Павел Лунгин.
Потому что дружить с ним — это… дружить там с вулканом во время извержения. Все время какая-то плюха горячая висит. Мы просто с ним скорее как два химических элемента. Когда соединялись, то что-то пенилось и что-то получалось интересное, я сам понимаюрассказал режиссер
Ранее Павел Лунгин поделился, что Петр Мамонов не мог до конца жизни расстаться со старцем Анатолием, роль которого исполнил в кинокартине "Остров".