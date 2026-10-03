Войтинский о мамонтенке: это такой герой, которого очень не хватает сейчас

Режиссер Войтинский рассказал о создании музыки для фильма про мамонтенка Войтинский о мамонтенке: это такой герой, которого очень не хватает сейчас

Москва3 окт Вести.Слова песен к фильму "Приключения мамонтенка. В поисках мамы" были подобраны специально, чтобы ложились в сюжет.

Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер кинокартины Александр Войтинский.

Автором композиции выступил сам режиссер.

Я подбирал очень точные слова, чтобы песня ложилась и в образ, и в сюжет. Потом пригласил, конечно, замечательных артистов, которые и не только сказали свои роли, но еще и спели поделился Войтинский

Также режиссер отметил, что герой мамонтенка ему очень близок.

"Мамонтенок" - это фильм, с которым даже персонаж, даже песня, с которой я вырос, я слышал еще ее в детстве, поэтому мне она близка, я очень хотел рассказать. И вообще это такой герой, которого очень не хватает сейчас рассказал он

Кинокартина "Приключения мамонтенка. В поисках мамы" вышла на большие экраны 1 октября этого года. Анимационный фильм Александра Войтинского развивает знакомый многим с детства сюжет и расширяет историю новыми персонажами.