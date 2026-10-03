Режиссер Войтинский о фильме про мамонтенка: "Роль придумывалась под артиста" Войтинский рассказал про принцип подбора актеров в фильм про мамонтенка

Москва3 окт Вести.В фильме "Приключения мамонтенка. В поисках мамы" каждая роль придумывалась под уже существующего артиста. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер кинокартины Александр Войтинский.

По его словам, русский баснописец Иван Крылов использовал в своем творчестве прием аллегории – человеческий характер он переносил на животных. Свою же методику Войтинский описал так:

Тут было наоборот, скорее роль придумывалась под существующего артиста. Потому что есть там Король банановой эстрады, и, конечно, это мог быть только Киркоров. А кто еще? Сам Киркоров, он… потрясающий артист поделился автор фильма

Ранее режиссер рассказал о работе над созданием саундтрека для анимационной киноленты. По его словам, он пригласил артистов, способных не только озвучить свои роли, но еще и "спеть" их.