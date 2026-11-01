Лут: ни для кого не стало неожиданностью, что Путин провел экскурсию по выставке

Лут об экскурсии Путина: это не стало неожиданностью Лут: ни для кого не стало неожиданностью, что Путин провел экскурсию по выставке

Москва1 ноя Вести.Ни для кого не стало неожиданностью, что президент России Владимир Путин самостоятельно провел экскурсию по выставке для участников саммита Россия - Африка, прошедшем в Москве. Об этом рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Российский лидер 28 октября провел для гостей из Африки экскурсию по выставке "Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере" в Гостином Дворе.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое произошло впервые. Однако, отметила Лут, это не стало неожиданностью.

Мы это с ребятами обсуждали, ни для кого из нас не было неожиданностью, потому что все знают, что президент в курсе каждой темы. В принципе, он бы мог по большому счету сам всем все рассказать, мы бы стояли просто, я точно просто улыбалась. Поэтому нам всем очень понравилось отметила министр сельского хозяйства

Третий саммит Россия - Африка впервые прошел в Москве. Участие в нем приняли 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне. Владимир Путин заявил, что встреча прошла успешно.