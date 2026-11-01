Москва1 нояВести.Ни для кого не стало неожиданностью, что президент России Владимир Путин самостоятельно провел экскурсию по выставке для участников саммита Россия - Африка, прошедшем в Москве. Об этом рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Российский лидер 28 октября провел для гостей из Африки экскурсию по выставке "Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере" в Гостином Дворе.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое произошло впервые. Однако, отметила Лут, это не стало неожиданностью.
Мы это с ребятами обсуждали, ни для кого из нас не было неожиданностью, потому что все знают, что президент в курсе каждой темы. В принципе, он бы мог по большому счету сам всем все рассказать, мы бы стояли просто, я точно просто улыбалась. Поэтому нам всем очень понравилосьотметила министр сельского хозяйства
Третий саммит Россия - Африка впервые прошел в Москве. Участие в нем приняли 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне. Владимир Путин заявил, что встреча прошла успешно.