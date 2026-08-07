Марочко: на Украине всерьез не воспринимают назначение Умерова главой СВР страны "Своеобразный анекдот": Марочко оценил назначение Умерова главой СВР Украины

Москва7 авг Вести.Военный эксперт Андрей Марочко назвал "своеобразным анекдотом" назначение Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки (СВР) Украины.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что управлять СВРУ будут западные кураторы киевского режима.

Назначение Рустема Умерова на должность главы СВР - это своеобразный анекдот. На Украине всерьез не воспринимают данное назначение цитирует агентство Марочко

По его словам, назначение Умерова указывает на стремление главы киевского режима Владимира Зеленского расставить у власти лояльные ему фигуры.

Ранее Telegram-канал "Северный ветер" написал, что основной целью Умерова на новом посту будет недопущение полной публикации "пленок Миндича".