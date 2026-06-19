Mash: автор песни "За тебя калым отдам" госпитализирован в Новосибирске

Mash: автор песни "За тебя калым отдам" госпитализирован в Новосибирске Mash: автор песни "За тебя калым отдам" госпитализирован в Новосибирске

Москва19 июн Вести.Автор песни "За тебя калым отдам" Мурат Тхагалегов экстренно госпитализирован в Новосибирске с кровотечением пищевода. Об этом сообщило интернет-издание Mash.

По данным агентства, артист попал в больницу сразу после прилета в Новосибирск, где 13 июня планировал выступить в баре "Руки Вверх".

[Тхагалегов] находится под наблюдением медиков. На днях ему проведут лигирование — пережмут сосуды в пищеводе специальными кольцами, чтобы предотвратить новое кровоизлияние. В больнице он пробудет ещё около двух недель, вернуться в строй планирует в июле сказано в сообщении, опубликованном в канале Mash в мессенджере МАХ

Отмечается, что артисту также запрещены перелеты из-за риска повторного кровотечения.

Информации от официальных лиц, структур или ведомств по данной теме пока нет.

Мурат Тхагалегов родился 30 июля 1984 года в городе Нальчике. Его песня "Калым" стала хитом в 2011-2012 гг. Также среди композиций автора "На дискотеку", "Украдет и позовет" и тд.