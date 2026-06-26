Михаил Муромов рассказал, как забирал тело погибшего Игоря Талькова Муромов рассказал, что к гибели Талькова привела врачебная ошибка

Москва26 июн Вести.Известный певец Михаил Муромов рассказал mk.ru, как он участвовал в транспортировке тела погибшего коллеги Игоря Талькова.

По словам Муромова, они с Андреем Державиным отправились в Санкт-Петербург по просьбе последнего. Ехали ночью на автомобилях, так как самолеты в тот день отменили из-за плохой погоды.

В Северной столице им с трудом удалось найти госпиталь, в который доставили Талькова. Первый же встреченный врач сообщил, что исполнителя привезли без признаков жизни. Он также пояснил, что один из медиков, оказывавших помощь Талькову на месте происшествия, допустил ошибку, которая привела к печальному исходу.

Этот врач, продолжил Муромов, начал делать музыканту искусственное дыхание. В результате кровь, вытекавшая из раненого сердца, попала в брюшную полость, что лишь усугубило ситуацию.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в 2025 году признал виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство охранника певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года директора Талькова Валерия Шляфмана. Он получил 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.