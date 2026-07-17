В Новосибирске спасатели час снимали машинку для стрижки ногтей с губы ребенка

Машинка для ногтей закусила губу мальчика в Новосибирске, ее снимали спасатели В Новосибирске спасатели час снимали машинку для стрижки ногтей с губы ребенка

Москва17 июл Вести.В Новосибирске 12-летний мальчик застрял губой в машинке для стрижки ногтей после просмотра фильма "Тупой и еще тупее", спасатели около часа пытались снять устройство. Об этом сообщила региональная муниципальная аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел 16 июля. Спасателям поступило сообщение из травмпункта Советского района города.

Выяснилось, что12-летний мальчик приложил к губам работающую машинку для стрижки ногтей, механизм которой закусил мягкую ткань.

Почти час мы работали вместе с медиками. Задача была не просто "снять" — задача была сделать это так, чтобы не нанести дополнительную травму и не оставить шрам на губе в будущем говорится в сообщении, опубликованном в сообществе службы во "Вконтакте"

Отмечается, что случай был непростой, и спасатели впервые столкнулись с подобным.

Комментируя произошедшее, ребенок заявил, что посмотрел фильм "Тупой и еще тупее" и решил повторить трюк.